Soirée Printemps de la Chanson 2026 ! 27 Boulevard de Strasbourg Alençon

Soirée Printemps de la Chanson 2026 !

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-30

Rendez-vous le 30 janvier pour fêter cette édition anniversaire du Printemps de la Chanson, qui aura lieu dans tout le département grâce à nos différents partenaires.

La programmation de cette 20ème édition sera présentée, et nous aurons le plaisir d’être accompagnés par l’artiste Alexis HK. Présent dès la 1ère édition du festival en 2006, il est venu dans l’Orne à plusieurs reprises et sera à nouveau à l’affiche du Printemps de la Chanson, avec Inavouable, en 2026.

Un moment convivial clôturera cette soirée ouverte à tous pour célébrer cet anniversaire et échanger autour de cette nouvelle édition !

• Vendredi 30 janvier

• Hôtel du Département Alençon

• 18h .

27 Boulevard de Strasbourg 23 Boulevard de Strasbourg Alençon 61000 Orne Normandie +33 2 33 81 23 13

