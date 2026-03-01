Soirée Printemps des poètes Médiathèque Langonnet

Soirée Printemps des poètes

Médiathèque 15 Place Morvan Langonnet Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-25 18:00:00

fin : 2026-03-25

Date(s) :

2026-03-25

Comme tous les ans pour fêter le Printemps des poètes, tout le monde est invité à venir partager ses textes préférés ou ses créations autour du thème de la Liberté. Thème universel qui permet de jouer à la fois sur le fond et la forme et permet à chacun de laisser exprimer sa créativité. Ouvert à tous, pour partager ou tout simplement écouter. .

Médiathèque 15 Place Morvan Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 81 38

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English :

L’événement Soirée Printemps des poètes Langonnet a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan