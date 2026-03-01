Soirée Printemps des poètes Médiathèque Langonnet
Soirée Printemps des poètes Médiathèque Langonnet mercredi 25 mars 2026.
Soirée Printemps des poètes
Médiathèque 15 Place Morvan Langonnet Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25 18:00:00
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Comme tous les ans pour fêter le Printemps des poètes, tout le monde est invité à venir partager ses textes préférés ou ses créations autour du thème de la Liberté. Thème universel qui permet de jouer à la fois sur le fond et la forme et permet à chacun de laisser exprimer sa créativité. Ouvert à tous, pour partager ou tout simplement écouter. .
Médiathèque 15 Place Morvan Langonnet 56630 Morbihan Bretagne +33 2 97 23 81 38
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English :
L’événement Soirée Printemps des poètes Langonnet a été mis à jour le 2026-03-19 par Office de tourisme du Pays du roi Morvan