Soirée organisée par ALAUDA en lien avec « Les amis de la chapelle de Saint-Uzec ». Eugène Guillevic nous invite à nous laisser surprendre par la poésie, parfois volcanique comme nous le suggère le thème national du Printemps des Poètes 2025.

Au programme, des auteurs de notre jeunesse et d’aujourd’hui. Et des intermèdes musicaux ou des accompagnements à la clarinette, harpe, accordéon, guitare… (durée entre 1h et 1h30) .

Pleumeur-Bodou 22560 Côtes-d’Armor Bretagne +33 6 79 31 66 10

