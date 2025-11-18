Soirée Prix des libraires Produit en Bretagne 2025 Square Monseigneur Roull Brest
Soirée Prix des libraires Produit en Bretagne 2025 Square Monseigneur Roull Brest mardi 18 novembre 2025.
Soirée Prix des libraires Produit en Bretagne 2025
Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18 18:00:00
fin : 2025-11-18 19:00:00
Date(s) :
2025-11-18
Rencontre & échanges avec les lauréats
Régis Delanoë, auteur d’Augustine, un siècle de Bretagne éd. du Coin de la rue
-Léa Tilly, illustratrice de Comment les algues peuvent sauver le monde éd. La Cabane Bleue
-Benjamin Keltz du Coin de la rue
-Angela Léry de La Cabane Bleue
Au programme
Découverte des deux ouvrages primés par 111 libraires bretons (dont Dialogues)
Discussion sur l’édition et la création littéraire en Bretagne
Moment convivial à l’issue des échanges
Un événement pour célébrer l’édition bretonne !
Informations pratiques
Sur inscription
Gratuit.
Durée 1h .
Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement Soirée Prix des libraires Produit en Bretagne 2025 Brest a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole