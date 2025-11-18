Soirée Prix des libraires Produit en Bretagne 2025 Square Monseigneur Roull Brest

Soirée Prix des libraires Produit en Bretagne 2025

Début : 2025-11-18 18:00:00

fin : 2025-11-18 19:00:00

2025-11-18

Rencontre & échanges avec les lauréats

Régis Delanoë, auteur d’Augustine, un siècle de Bretagne éd. du Coin de la rue

-Léa Tilly, illustratrice de Comment les algues peuvent sauver le monde éd. La Cabane Bleue

-Benjamin Keltz du Coin de la rue

-Angela Léry de La Cabane Bleue

Au programme

Découverte des deux ouvrages primés par 111 libraires bretons (dont Dialogues)

Discussion sur l’édition et la création littéraire en Bretagne

Moment convivial à l’issue des échanges

Un événement pour célébrer l’édition bretonne !

Informations pratiques

Sur inscription

Gratuit.

Durée 1h .

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68

