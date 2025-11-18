Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Soirée Prix des libraires Produit en Bretagne 2025 Square Monseigneur Roull Brest

Soirée Prix des libraires Produit en Bretagne 2025 Square Monseigneur Roull Brest mardi 18 novembre 2025.

Soirée Prix des libraires Produit en Bretagne 2025

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-18 18:00:00
fin : 2025-11-18 19:00:00

Date(s) :
2025-11-18

Rencontre & échanges avec les lauréats

Régis Delanoë, auteur d’Augustine, un siècle de Bretagne éd. du Coin de la rue
-Léa Tilly, illustratrice de Comment les algues peuvent sauver le monde éd. La Cabane Bleue
-Benjamin Keltz du Coin de la rue
-Angela Léry de La Cabane Bleue

Au programme

Découverte des deux ouvrages primés par 111 libraires bretons (dont Dialogues)
Discussion sur l’édition et la création littéraire en Bretagne
Moment convivial à l’issue des échanges
Un événement pour célébrer l’édition bretonne !

Informations pratiques

Sur inscription
Gratuit.
Durée 1h   .

Square Monseigneur Roull Librairie Dialogues Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 44 88 68 

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée Prix des libraires Produit en Bretagne 2025 Brest a été mis à jour le 2025-11-05 par Office de Tourisme et des Congrès de Brest Métropole