SOIREE PROJECTION DE COURTS METRAGES Perpignan

SOIREE PROJECTION DE COURTS METRAGES

35 Boulevard Saint-Assiscle Perpignan Pyrénées-Orientales

Début : 2026-02-19 18:30:00

fin : 2026-02-19

2026-02-19

Venez vivre une soirée placée sous le signe du 7ᵉ art !

Au programme, la projection de cinq courts métrages aux univers variés

FLUVIUS

Pere Puigbert | Catalogne | 12′ | 2019 | documentaire

Voyage poétique au cœur d’un fleuve dans son cours jus…

35 Boulevard Saint-Assiscle Perpignan 66000 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 68 24 66 maisonregion.perpignan@laregion.fr

