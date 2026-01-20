Soirée projection de film et débat avec les alpinistes routes des Antes Le Grand-Serre

Soirée projection de film et débat avec les alpinistes

routes des Antes Salle du gymnase Le Grand-Serre Drôme

Tarif : 8 – 8 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-28 19:00:00

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-02-28

Le Club d’escalade du Grand Serre vous propose une double projection exceptionnelle dédiée aux aventures en Himalaya et au Svalbard. Deux films inspirants, suivis de moments d’échanges privilégiés avec les alpinistes et membres des expéditions.

routes des Antes Salle du gymnase Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 68 83 71 mairie@legrandserre.fr

English :

The Club d’escalade du Grand Serre offers you an exceptional double screening dedicated to adventures in the Himalayas and Svalbard. Two inspiring films, followed by privileged moments of exchange with climbers and expedition members.

