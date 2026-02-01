Soirée projection de films d’expédition Gymnase Le Grand-Serre

Soirée projection de films d’expédition

Gymnase 285 Route des Antes Le Grand-Serre Drôme

Tarif : 8 – 8 – EUR

Début : 2026-02-28 18:30:00

fin : 2026-02-28 23:00:00

2026-02-28

Venez découvrir la projection de 2 films d’expédition

– Aventures Solidaires en Himalaya

– Svalbard Montagnes sans crépuscule

Suivra des échanges avec les membres de l’expédition et à l’entracte vente de crêpes boissons.

Gymnase 285 Route des Antes Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lgsab26@gmail.com

English :

Join us for a screening of 2 expedition films:

– Aventures Solidaires en Himalaya

– Svalbard: Mountains without Twilight

This will be followed by discussions with expedition members and, at intermission, the sale of pancakes and drinks.

