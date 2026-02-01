Soirée projection de films d’expédition Gymnase Le Grand-Serre
Soirée projection de films d’expédition Gymnase Le Grand-Serre samedi 28 février 2026.
Soirée projection de films d'expédition
Gymnase 285 Route des Antes Le Grand-Serre Drôme
Tarif : 8 – 8 – EUR
Début : 2026-02-28 18:30:00
fin : 2026-02-28 23:00:00
2026-02-28
Venez découvrir la projection de 2 films d’expédition
– Aventures Solidaires en Himalaya
– Svalbard Montagnes sans crépuscule
Suivra des échanges avec les membres de l’expédition et à l’entracte vente de crêpes boissons.
Gymnase 285 Route des Antes Le Grand-Serre 26530 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lgsab26@gmail.com
English :
Join us for a screening of 2 expedition films:
– Aventures Solidaires en Himalaya
– Svalbard: Mountains without Twilight
This will be followed by discussions with expedition members and, at intermission, the sale of pancakes and drinks.
