Soirée projection de films Festival Alimenterre Centre culturel Roby Wolff Saint-Molf

Centre culturel Roby Wolff 1 rue des Epis Saint-Molf Loire-Atlantique

2025-11-22 18:00:00

2025-11-22 22:00:00

2025-11-22

Dans le cadre du festival Alimenterre, l'Association A deux mains propose une soirée de projection de deux films Manger pour vivre, puis The Peakers, entrecoupé d'une pause d'échanges, autour d'un repas partagé.

Centre culturel Roby Wolff 1 rue des Epis Saint-Molf 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 89 36 23 48 repaicafepresquile@gmail.com

