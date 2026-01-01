Soirée projection de photographies anciennes et discussions sur le Goulien d’hier et de demain Résidence pilote #1 dans le cadre du Plan Paysage du Cap Sizun Goulien
Epicerie-bar Le Daïquiri Goulien Finistère
Début : 2026-01-27 19:00:00
fin : 2026-01-27 21:00:00
2026-01-27
Participez à la première résidence pilote intitulée Valoriser les atouts paysagers d’un centre-bourg accueillant . Dans ce contexte, une soirée Goulien d’hier et de demain est organisée avec la projection d’un fond photographique ancien en partenariat avec Goulien Patrimoine et sera suivi de discussions. .
Epicerie-bar Le Daïquiri Goulien 29770 Finistère Bretagne
