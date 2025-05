SOIREE PROJECTION, DICUSION – Saint-Hilaire-de-Lavit, 24 mai 2025 07:00, Saint-Hilaire-de-Lavit.

Lozère

SOIREE PROJECTION, DICUSION Salle de la mairie Saint-Hilaire-de-Lavit Lozère

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-05-24

fin : 2025-05-24

Date(s) :

2025-05-24

A l’occasion de l’enquête publique, concernant l’alimentation en bois de la centrale électrique de Gardanne, qui se déroule entre le 5 mai et le 6 juin, dans plusieurs communes de Gard et Lozère, Cluster Diffusion propose 2 soirées projections-discussions.

A l’occasion de l’enquête publique, concernant l’alimentation en bois de la centrale électrique de Gardanne, qui se déroule entre le 5 mai et le 6 juin, dans plusieurs communes de Gard et Lozère, Cluster Diffusion propose 2 soirées projections-discussions.

Projection « Le temps des forêts » de François-Xavier DROUET, 103min, 2018

« La forêt française change de temps et d’espace. Symbole d’une nature authentique et préservée, elle vit une phase d’industrialisation sans précédent. Mécanisation lourde, monocultures, engrais et pesticides, disparition des savoir-faire, la gestion forestière suit à vitesse accélérée le modèle agricole intensif.

Du Limousin aux Landes, du Morvan aux Vosges, Le temps des forêts est un voyage au cœur de la sylviculture industrielle et de ses alternatives. Forêt vivante ou désert vert, les choix d’aujourd’hui dessineront le paysage de demain. »

discussion en présence de Pierre ISNARD-DUPUY, Journaliste indépendant, membre du Collectif Presse-Papiers. Il enquête depuis 2014 sur la centrale de Gardanne pour Reporterre, Marsactu et Basta.

auberge espagnole

Avec la participation de la VGAC

La Vie au Grand Air des Cévennes .

Salle de la mairie

Saint-Hilaire-de-Lavit 48160 Lozère Occitanie

English :

On the occasion of the public inquiry into the supply of wood to the Gardanne power plant, taking place between May 5 and June 6 in several communes of the Gard and Lozère regions, Cluster Diffusion is offering 2 evening screenings and discussions.

German :

Anlässlich der öffentlichen Anhörung zur Holzversorgung des Kraftwerks Gardanne, die zwischen dem 5. Mai und dem 6. Juni in mehreren Gemeinden des Departements Gard und Lozère stattfindet, bietet Cluster Diffusion zwei Filmabende mit Diskussionen an.

Italiano :

In concomitanza con l’inchiesta pubblica sulla fornitura di legno alla centrale di Gardanne, che si svolgerà tra il 5 maggio e il 6 giugno in alcuni comuni del Gard e della Lozère, Cluster Diffusion organizza 2 serate di proiezioni e dibattiti.

Espanol :

Coincidiendo con la encuesta pública sobre el suministro de madera a la central de Gardanne, que se celebra entre el 5 de mayo y el 6 de junio en varios municipios de las regiones de Gard y Lozère, Cluster Diffusion organiza 2 veladas de proyección y debate.

L’événement SOIREE PROJECTION, DICUSION Saint-Hilaire-de-Lavit a été mis à jour le 2025-05-20 par 48-OT des Cévennes au mont Lozère