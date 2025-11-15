Soirée Projection Films d’Aventure Pont-de-Salars

19h Salle des Fêtes. Organisé par Sports Nature Lévézou avec Mondes et Multitudes et du Syndicat Mixte du Lévézou. 12€ pour les 2 films et repas dhal de lentilles aveyronnaises après les projections. Inscriptions sur Hello Asso et au 0672750201.

Pont-de-Salars 12290 Aveyron Occitanie

English :

7pm Salle des Fêtes. Organized by Sports Nature Lévézou with Mondes et Multitudes and Syndicat Mixte du Lévézou. 12? for the 2 films and dhal meal of Aveyron lentils after the screenings. Registration on Hello Asso and at 0672750201.

German :

19 Uhr Salle des Fêtes (Festsaal). Organisiert von Sports Nature Lévézou mit Mondes et Multitudes und dem Syndicat Mixte du Lévézou. 12? für beide Filme und Dhal-Essen mit Linsen aus Aveyron nach den Vorführungen. Anmeldungen auf Hello Asso und unter 0672750201.

Italiano :

ore 19.00 Salle des Fêtes. Organizzato da Sports Nature Lévézou con Mondes et Multitudes e il Syndicat Mixte du Lévézou. 12? per i 2 film e un dhal di lenticchie dell’Aveyron dopo le proiezioni. Iscrizioni su Hello Asso e su 0672750201.

Espanol :

19.00 h Sala de Fiestas. Organizado por Sports Nature Lévézou con Mondes et Multitudes y el Syndicat Mixte du Lévézou. 12? para las 2 películas y un dhal de lentejas del Aveyron después de las proyecciones. Inscripciones en Hello Asso y en 0672750201.

