Soirée Projection « La Seine un nouveau regard »

Cinéma Henri Jeanson 27 Cours des Fossés Honfleur Calvados

Début : 2025-10-06 20:30:00

L’association Estuaire Sud, en partenariat avec la mairie de Honfleur, organise une projection au cinéma Henri-Jeanson, le lundi 6 octobre prochain. Celle du film « La Seine, un nouveau regard » de Julien Guéraud.

En parcourant la Seine de l’amont vers l’aval, ce documentaire illustre la diversité des écosystèmes fluviaux ainsi que les espèces qui les peuplent, les zones de repos hivernal et de migration, le rôle des lacs en tant que réservoirs naturels et leur fonctionnement, ainsi que l’importance des zones non habitées qui agissent comme des régulateurs hydriques. Afin de promouvoir l’amélioration des écosystèmes aquatiques du fleuve et de ses affluents, il met en lumière les efforts et les politiques nécessaires à la création de réserves naturelles, en mettant l’accent sur le rôle des politiques publiques, les sources de financement, l’implication de l’État et des collectivités locales, ainsi que les mécanismes de financement associés.

Participation libre .

The Estuaire Sud association, in partnership with Honfleur town council, is organizing a screening at the Henri-Jeanson cinema on Monday October 6. The film is « La Seine, un nouveau regard » by Julien Guéraud.

Der Verein Estuaire Sud organisiert in Zusammenarbeit mit dem Rathaus von Honfleur am Montag, dem 6. Oktober, eine Filmvorführung im Kino Henri-Jeanson. Es handelt sich um den Film « La Seine, un nouveau regard » (Die Seine, ein neuer Blick) von Julien Guéraud.

L’associazione Estuaire Sud, in collaborazione con il Comune di Honfleur, organizza una proiezione al cinema Henri-Jeanson lunedì 6 ottobre. Il film sarà « La Seine, un nouveau regard » di Julien Guéraud.

La asociación Estuaire Sud, en colaboración con el ayuntamiento de Honfleur, organiza una proyección en el cine Henri-Jeanson el lunes 6 de octubre. La película será « La Seine, un nouveau regard » de Julien Guéraud.

