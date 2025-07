Soirée projection Les rochers de Lesconil par Alain Merck Mairie (salle du conseil) Plobannalec-Lesconil

Soirée projection Les rochers de Lesconil par Alain Merck Mairie (salle du conseil) Plobannalec-Lesconil mercredi 23 juillet 2025.

Soirée projection Les rochers de Lesconil par Alain Merck

Mairie (salle du conseil) 1 rue de la Mairie Plobannalec-Lesconil Finistère

2025-07-23 20:30:00

2025-07-23

2025-07-23

La médiathèque de Plobannalec-Lesconil organise une soirée projection avec le photographe Alain Merck qui vient de publier un livre entièrement consacré aux rochers de Lesconil.

Dans toute la Bretagne sud, Lesconil est le seul endroit où on peut observer des rochers qui se dressent sur la côte, accessibles à pied. Quand on fait la promenade depuis les Sables Blancs, ce lieu lisse, apaisé, en passant par le port de Lesconil et qu’on arrive au Goudoul, le contraste est saisissant. Ces rochers, plus on les voit, plus on a envie de les voir , déclare Alain Merck.

Libre participation, dans la limite des places disponibles. .

