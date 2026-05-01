Soirée projection Leurs champs du coeur Ossages
Soirée projection Leurs champs du coeur Ossages vendredi 29 mai 2026.
Ossages
Soirée projection Leurs champs du coeur
Salle de la cantine Ossages Landes
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-29 20:00:00
fin : 2026-05-29
Date(s) :
2026-05-29
L’association Anim’Ossages organise la projection du film Leurs champs du cœur , suivie d’une soirée déguste et discute avec des producteurs locaux et dégustation de produits. Vendredi 29 mai à 20h, salle de la cantine. Entrée gratuite.
L’association Anim’Ossages propose la projection du film Leurs champs du cœur , un documentaire mettant en lumière des parcours d’agriculteurs et les enjeux du monde agricole local. La soirée se poursuivra avec un temps d’échange convivial déguste et discute en présence de producteurs locaux, avec dégustation de produits. Rendez-vous le vendredi 29 mai à 20h à la salle de la cantine. Entrée gratuite. .
Salle de la cantine Ossages 40290 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 68 81 06
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English : Soirée projection Leurs champs du coeur
The Anim’Ossages association is organizing a screening of the film Leurs champs du c?ur , followed by a deguste et discute evening with local producers and product tasting. Friday, May 29, 8pm, salle de la cantine. Free admission.
L’événement Soirée projection Leurs champs du coeur Ossages a été mis à jour le 2026-05-06 par OT Pays d’Orthe et Arrigans