Soirée projection – Philippines, des rizières du Nord aux îles du Sud Le DIX (Maison de quartier) Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-04-07 20:00 –

Gratuit : non 4€ Adulte, Tout public

Présentation d’un film de voyage par Catherine Jeudy.Organisé par : ABM NANTES-Aventure du Bout du Monde

Le DIX (Maison de quartier) Nantes 44100



