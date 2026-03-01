Soirée projections de voyages à vélo! salle Midon Lunéville

Soirée projections de voyages à vélo!

salle Midon 1 Rue Maurice Cosson Lunéville Meurthe-et-Moselle

Gratuit

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-13 17:30:00

fin : 2026-03-13 22:45:00

2026-03-13

Venez découvrir le monde du voyage à vélo à travers le partage de photos de nos aventuriers.res lunévillois.es! Ainsi que le visionnage d’un film surprise.

Le moment sera suivi d’un repas partagé, occasion pour rencontrer d’autres curieux.ses et cyclo-randonneurs.euses.

N’hésitez pas à venir à l’heure que vous souhaitez (vous pouvez juste venir pour les photos, le film ou le repas!)

Programme:17h30: Accueil, 18h15: début des photos, puis du film surprise, 20h-22h45: repas partagé

Gratuit, sans réservationTout public

salle Midon 1 Rue Maurice Cosson Lunéville 54300 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 63 95 88 57

English :

Come and discover the world of bicycle travel by sharing photos of our local adventurers! And watch a surprise film.

The event will be followed by a shared meal, an opportunity to meet other curious cyclists.

Feel free to come at any time (you can just come for the photos, the film or the meal!)

Program:5:30pm: Welcome, 6:15pm: start of photos, followed by the surprise film, 8-10:45pm: shared meal

Free, no reservation required

