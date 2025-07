Soirée Provenç’halles Espace Étienne Vatelot Eygalières

Soirée Provenç’halles Espace Étienne Vatelot Eygalières vendredi 11 juillet 2025.

Soirée Provenç’halles

Vendredi 11 juillet 2025 à partir de 20h.

Sous réserve de conditions météo favorables. Espace Étienne Vatelot 15 avenue de la Lèque Eygalières Bouches-du-Rhône

Début : Vendredi 2025-07-11 20:00:00

La Soirée Provenç’Halles revient à Eygalières, à l’espace Étienne Vatelot, vendredi 11 juillet à partir de 20h !

Organisé par l’association Li-Cagonis



Qu’est-ce que Les Provenç’Halles ?

C’est avant tout une célébration de notre patrimoine culinaire et culturel.

Plusieurs restaurateurs de la région seront présents pour vous faire découvrir une variété de délices gastronomiques.

Vous pourrez déguster des plats savoureux, des spécialités locales, et des boissons rafraîchissantes, le tout dans une ambiance conviviale et authentique.

Pour rendre cette soirée encore plus magique, nous avons prévu des animations spectaculaires Show son et lumière par Illuminights et animation musicale par DJ Luca Mencci.



Les Provenç’Halles sont l’occasion idéale pour se retrouver en famille, entre amis ou entre voisins, et pour profiter ensemble d’un moment de détente et de plaisir.

C’est aussi une excellente opportunité pour soutenir les restaurateurs locaux et pour célébrer notre communauté villageoise.



Pour cette 2e édition, rendez-vous de nouveau à l’Espace Étienne Vatelot (à côté de la mairie), où vous trouverez donc plusieurs stands, autour de différentes thématiques (vins, champagnes, fromages, charcuterie, glaces…)



Au vu du fort nombre de réservations l’année passée, nous vous conseillons (très) fortement de réserver vos places !

Un simple sms au numéro inscrit sur l’affiche et vos mange debout (sans frais supplémentaires) vous seront attribués. .

Espace Étienne Vatelot 15 avenue de la Lèque Eygalières 13810 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 49 89 40 91 licagoniseygalieres@gmail.com

English :

The Provenç’Halles evening returns to Eygalières, at the Espace Étienne Vatelot, on Friday 11 July from 8pm!

German :

Die Soirée Provenç’Halles kehrt nach Eygalières zurück, in den Espace Étienne Vatelot, am Freitag, den 11. Juli ab 20 Uhr!

Italiano :

La Soirée Provenç?Halles torna a Eygalières, presso l’Espace Étienne Vatelot, venerdì 11 luglio a partire dalle 20.00!

Espanol :

La Soirée Provenç?Halles vuelve a Eygalières, al Espace Étienne Vatelot, el viernes 11 de julio a partir de las 20:00 horas

L’événement Soirée Provenç’halles Eygalières a été mis à jour le 2025-06-29 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles