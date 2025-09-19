Soirée psychogénéalogie avec Betty Kelbel Manoir au Légendes Laval-sur-Vologne

Soirée psychogénéalogie avec Betty Kelbel Manoir au Légendes Laval-sur-Vologne vendredi 19 septembre 2025.

Soirée psychogénéalogie avec Betty Kelbel

Manoir au Légendes 373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne Vosges

Tarif : – – EUR

29

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19 20:00:00

fin : 2025-09-19 22:00:00

Date(s) :

2025-09-19

LE CONCEPT

La psychogénéalogie invite à explorer l’histoire familiale pour mieux comprendre les dynamiques inconscientes qui influencent notre vie. Dans un cadre calme et bienveillant, les participants sont guidés pour découvrir comment les événements et secrets transmis de génération en génération peuvent impacter leur présent. Accompagnés par un expert en psychogénéalogie, vous apprendrez à décoder les liens invisibles qui tissent votre arbre familial et à identifier les répétitions ou blocages hérités.

DÉROULEMENT

Accueil des participants

Présentation de la psychogénéalogie, de ses objectifs

Atelier d’exploration

Chaque personne partage son vécu familial, ses préoccupations ou blocages, et le thérapeute guide l’examen des influences et transmissions au sein de la famille.

Temps d’échange et de réflexion

Un moment est consacré au partage des ressentis et à la mise en perspective des découvertes, afin de mieux comprendre les impacts sur la vie personnelle et les possibles voies de libération.Adultes

29 .

Manoir au Légendes 373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est +33 6 87 99 19 92

English :

THE CONCEPT

Psychogenealogy invites us to explore our family history to better understand the unconscious dynamics that influence our lives. In a calm, caring environment, participants are guided to discover how events and secrets passed down from generation to generation can impact their present. Accompanied by an expert in psychogenealogy, you will learn to decode the invisible links that weave your family tree, and identify inherited repetitions or blockages.

PROGRAM

Welcome of participants

Introduction to psychogenealogy and its objectives

Exploration workshop

Each person shares his or her family experiences, concerns or blockages, and the therapist guides the examination of influences and transmissions within the family.

Time for exchange and reflection

Time is devoted to sharing feelings and putting discoveries into perspective, to better understand the impact on personal life and possible paths to liberation.

German :

DAS KONZEPT

Die Psychogenealogie lädt dazu ein, die Familiengeschichte zu erforschen, um die unbewussten Dynamiken, die unser Leben beeinflussen, besser zu verstehen. In einer ruhigen und wohlwollenden Umgebung werden die Teilnehmer angeleitet, um herauszufinden, wie die von Generation zu Generation weitergegebenen Ereignisse und Geheimnisse ihre Gegenwart beeinflussen können. In Begleitung eines Experten für Psychogenealogie lernen Sie, die unsichtbaren Verbindungen, die Ihren Familienbaum durchziehen, zu entschlüsseln und ererbte Wiederholungen oder Blockaden zu identifizieren.

ABLAUF

Begrüßung der Teilnehmer

Vorstellung der Psychogenealogie und ihrer Ziele

Erkundungsworkshop

Jede Person teilt ihre Familienerfahrungen, Sorgen oder Blockaden mit, und der Therapeut leitet die Untersuchung der Einflüsse und Übertragungen innerhalb der Familie an.

Zeit für Austausch und Reflexion

In dieser Zeit werden Gefühle ausgetauscht und Entdeckungen in einen Zusammenhang gebracht, um die Auswirkungen auf das persönliche Leben und mögliche Wege zur Befreiung besser zu verstehen.

Italiano :

IL CONCETTO

La psicogenealogia ci invita a esplorare la nostra storia familiare per comprendere meglio le dinamiche inconsce che influenzano la nostra vita. In un ambiente calmo e attento, i partecipanti sono guidati a scoprire come eventi e segreti tramandati di generazione in generazione possano avere un impatto sul loro presente. Accompagnati da un esperto di psicogenealogia, imparerete a decodificare i legami invisibili che intessono il vostro albero genealogico e a identificare le ripetizioni o i blocchi ereditati.

PROGRAMMA

Benvenuto ai partecipanti

Presentazione della psicogenealogia e dei suoi obiettivi

Laboratorio di esplorazione

Ogni persona condivide le proprie esperienze familiari, le proprie preoccupazioni o i propri blocchi e il terapeuta guida l’esame delle influenze e delle trasmissioni all’interno della famiglia.

Tempo per la discussione e la riflessione

Un tempo dedicato alla condivisione dei sentimenti e alla messa in prospettiva delle scoperte, per comprendere meglio l’impatto sulla vita personale e i possibili modi per liberarsi.

Espanol :

EL CONCEPTO

La psicogenealogía nos invita a explorar nuestra historia familiar para comprender mejor las dinámicas inconscientes que influyen en nuestras vidas. En un ambiente tranquilo y afectuoso, se guía a los participantes para que descubran cómo los acontecimientos y secretos transmitidos de generación en generación pueden influir en su presente. Acompañado por un experto en psicogenealogía, aprenderá a descodificar los lazos invisibles que tejen su árbol genealógico y a identificar las repeticiones o bloqueos heredados.

PROGRAMA

Bienvenida de los participantes

Presentación de la psicogenealogía y sus objetivos

Taller de exploración

Cada persona comparte sus experiencias familiares, preocupaciones o bloqueos, y el terapeuta guía el examen de las influencias y transmisiones en el seno de la familia.

Tiempo de debate y reflexión

Se dedica un tiempo a compartir los sentimientos y a relativizar los descubrimientos, para comprender mejor el impacto en la vida personal y las posibles vías de liberación.

L’événement Soirée psychogénéalogie avec Betty Kelbel Laval-sur-Vologne a été mis à jour le 2025-08-21 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES