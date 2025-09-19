Soirée psychogénéalogie avec Betty Kelbel Manoir au Légendes Laval-sur-Vologne
Soirée psychogénéalogie avec Betty Kelbel Manoir au Légendes Laval-sur-Vologne vendredi 19 septembre 2025.
Soirée psychogénéalogie avec Betty Kelbel
Manoir au Légendes 373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne Vosges
Tarif : – – EUR
29
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-09-19 20:00:00
fin : 2025-09-19 22:00:00
Date(s) :
2025-09-19
LE CONCEPT
La psychogénéalogie invite à explorer l’histoire familiale pour mieux comprendre les dynamiques inconscientes qui influencent notre vie. Dans un cadre calme et bienveillant, les participants sont guidés pour découvrir comment les événements et secrets transmis de génération en génération peuvent impacter leur présent. Accompagnés par un expert en psychogénéalogie, vous apprendrez à décoder les liens invisibles qui tissent votre arbre familial et à identifier les répétitions ou blocages hérités.
DÉROULEMENT
Accueil des participants
Présentation de la psychogénéalogie, de ses objectifs
Atelier d’exploration
Chaque personne partage son vécu familial, ses préoccupations ou blocages, et le thérapeute guide l’examen des influences et transmissions au sein de la famille.
Temps d’échange et de réflexion
Un moment est consacré au partage des ressentis et à la mise en perspective des découvertes, afin de mieux comprendre les impacts sur la vie personnelle et les possibles voies de libération.Adultes
29 .
Manoir au Légendes 373 rue Maurice Mougeot Laval-sur-Vologne 88600 Vosges Grand Est +33 6 87 99 19 92
English :
THE CONCEPT
Psychogenealogy invites us to explore our family history to better understand the unconscious dynamics that influence our lives. In a calm, caring environment, participants are guided to discover how events and secrets passed down from generation to generation can impact their present. Accompanied by an expert in psychogenealogy, you will learn to decode the invisible links that weave your family tree, and identify inherited repetitions or blockages.
PROGRAM
Welcome of participants
Introduction to psychogenealogy and its objectives
Exploration workshop
Each person shares his or her family experiences, concerns or blockages, and the therapist guides the examination of influences and transmissions within the family.
Time for exchange and reflection
Time is devoted to sharing feelings and putting discoveries into perspective, to better understand the impact on personal life and possible paths to liberation.
German :
DAS KONZEPT
Die Psychogenealogie lädt dazu ein, die Familiengeschichte zu erforschen, um die unbewussten Dynamiken, die unser Leben beeinflussen, besser zu verstehen. In einer ruhigen und wohlwollenden Umgebung werden die Teilnehmer angeleitet, um herauszufinden, wie die von Generation zu Generation weitergegebenen Ereignisse und Geheimnisse ihre Gegenwart beeinflussen können. In Begleitung eines Experten für Psychogenealogie lernen Sie, die unsichtbaren Verbindungen, die Ihren Familienbaum durchziehen, zu entschlüsseln und ererbte Wiederholungen oder Blockaden zu identifizieren.
ABLAUF
Begrüßung der Teilnehmer
Vorstellung der Psychogenealogie und ihrer Ziele
Erkundungsworkshop
Jede Person teilt ihre Familienerfahrungen, Sorgen oder Blockaden mit, und der Therapeut leitet die Untersuchung der Einflüsse und Übertragungen innerhalb der Familie an.
Zeit für Austausch und Reflexion
In dieser Zeit werden Gefühle ausgetauscht und Entdeckungen in einen Zusammenhang gebracht, um die Auswirkungen auf das persönliche Leben und mögliche Wege zur Befreiung besser zu verstehen.
Italiano :
IL CONCETTO
La psicogenealogia ci invita a esplorare la nostra storia familiare per comprendere meglio le dinamiche inconsce che influenzano la nostra vita. In un ambiente calmo e attento, i partecipanti sono guidati a scoprire come eventi e segreti tramandati di generazione in generazione possano avere un impatto sul loro presente. Accompagnati da un esperto di psicogenealogia, imparerete a decodificare i legami invisibili che intessono il vostro albero genealogico e a identificare le ripetizioni o i blocchi ereditati.
PROGRAMMA
Benvenuto ai partecipanti
Presentazione della psicogenealogia e dei suoi obiettivi
Laboratorio di esplorazione
Ogni persona condivide le proprie esperienze familiari, le proprie preoccupazioni o i propri blocchi e il terapeuta guida l’esame delle influenze e delle trasmissioni all’interno della famiglia.
Tempo per la discussione e la riflessione
Un tempo dedicato alla condivisione dei sentimenti e alla messa in prospettiva delle scoperte, per comprendere meglio l’impatto sulla vita personale e i possibili modi per liberarsi.
Espanol :
EL CONCEPTO
La psicogenealogía nos invita a explorar nuestra historia familiar para comprender mejor las dinámicas inconscientes que influyen en nuestras vidas. En un ambiente tranquilo y afectuoso, se guía a los participantes para que descubran cómo los acontecimientos y secretos transmitidos de generación en generación pueden influir en su presente. Acompañado por un experto en psicogenealogía, aprenderá a descodificar los lazos invisibles que tejen su árbol genealógico y a identificar las repeticiones o bloqueos heredados.
PROGRAMA
Bienvenida de los participantes
Presentación de la psicogenealogía y sus objetivos
Taller de exploración
Cada persona comparte sus experiencias familiares, preocupaciones o bloqueos, y el terapeuta guía el examen de las influencias y transmisiones en el seno de la familia.
Tiempo de debate y reflexión
Se dedica un tiempo a compartir los sentimientos y a relativizar los descubrimientos, para comprender mejor el impacto en la vida personal y las posibles vías de liberación.
L’événement Soirée psychogénéalogie avec Betty Kelbel Laval-sur-Vologne a été mis à jour le 2025-08-21 par OT BRUYERES VALLONS DES VOSGES