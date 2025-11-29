Soirée pub irlandais Café du Nord Arnay-le-Duc

samedi 29 novembre 2025.

Soirée pub irlandais

Café du Nord 12 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc Côte-d'Or

18:30:00

2025-11-29

Dans le cadre du festival des Solidarités, le Café du Nord se transformera en pub irlandais musique, danses, gastronomie seront au rendez-vous !

Les musiciens sont les bienvenus.

Organisé par l’ALJC en partenariat avec le Centre Social du Pays d’Arnay-Liernais et le Café du Nord.

Pour vous échauffez, rendez-vous de 16h à 18h pour une initiation aux danses d’Irlande .

Café du Nord 12 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc 21230 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

