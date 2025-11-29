Soirée pub irlandais Café du Nord Arnay-le-Duc
samedi 29 novembre 2025.
Soirée pub irlandais
Café du Nord 12 Place Bonaventure des Périers Arnay-le-Duc Côte-d’Or
Début : 2025-11-29 18:30:00
fin : 2025-11-29
2025-11-29
Dans le cadre du festival des Solidarités, le Café du Nord se transformera en pub irlandais musique, danses, gastronomie seront au rendez-vous !
Les musiciens sont les bienvenus.
Organisé par l’ALJC en partenariat avec le Centre Social du Pays d’Arnay-Liernais et le Café du Nord.
Pour vous échauffez, rendez-vous de 16h à 18h pour une initiation aux danses d’Irlande .
