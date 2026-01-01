Soirée pub irlandais avec Lindalë Lerné
Soirée pub irlandais avec Lindalë Lerné vendredi 30 janvier 2026.
Tarif : 5 – 5 – EUR
Début : Vendredi 2026-01-30
Soirée pub irlandais avec le duo Lindalë. Petite restauration dès 19h.
Le Château de Lerne Lerné 37500 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
Irish pub night with duo Lindalë. Light refreshments from 7pm.
