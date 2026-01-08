Soirée publique Le Sirque Le Vaisseau parc du château Nexon

Soirée publique Le Sirque

Le Vaisseau parc du château 6 place de l’Église Nexon Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-06

Date(s) :

2026-02-06

Nous avons le plaisir de vous convier à une réunion publique, durant laquelle nous présenterons le Sirque, ses activités, son organisation, ses modes de fonctionnement et de financement.

Cette rencontre sera l’occasion idéale pour découvrir qui nous sommes, ce que nous faisons tout au long de l’année et comment s’articulent nos actions au quotidien. L’équipe des salarié·es du Sirque accompagnée de membres du conseil d’administration et de bénévoles partageront avec vous les coulisses de cette aventure culturelle, ancrée en milieu rural et unique en France. Nous répondrons également à toutes les questions que vous souhaiteriez poser.

Parce que la convivialité est au cœur de notre démarche, cette réunion se clôturera autour d’un buffet. .

Le Vaisseau parc du château 6 place de l’Église Nexon 87800 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 00 98 36 billetterie@lesirque.com

