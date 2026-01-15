SOIRÉE PUBLIQUE SOUS LES ETOILES Aniane
SOIRÉE PUBLIQUE SOUS LES ETOILES Aniane vendredi 6 février 2026.
SOIRÉE PUBLIQUE SOUS LES ETOILES
Chemin du Tunnel Aniane Hérault
Tarif : 15 – 15 – 15 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-06
fin : 2026-02-20
Date(s) :
2026-02-06 2026-02-20
Soirées publiques Profitez d’une soirée sous les étoiles pour observer le ciel avec ses planètes, ses amas d’étoiles, et les constellations du zodiaque haut perchées dans le ciel.
Au programme
Visite de la grande coupole.
Présentation guidée des constellations.
Observation du ciel au télescope.
Chemin du Tunnel Aniane 34150 Hérault Occitanie +33 7 68 73 69 00 contact@observatoire-aniane.com
English :
an evening at the astronomical observatory to observe the winter sky
