SOIRÉE PUBLIQUE SOUS LES ETOILES Aniane

SOIRÉE PUBLIQUE SOUS LES ETOILES

Chemin du Tunnel Aniane Hérault

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Date : 2026-02-06 à 2026-02-20

Début : 2026-02-06

fin : 2026-02-20

Date(s) :

2026-02-06 2026-02-20

Soirées publiques Profitez d’une soirée sous les étoiles pour observer le ciel avec ses planètes, ses amas d’étoiles, et les constellations du zodiaque haut perchées dans le ciel.

Au programme

Visite de la grande coupole.

Présentation guidée des constellations.

Observation du ciel au télescope.

Au programme

Visite de la grande coupole.

Présentation guidée des constellations.

Observation du ciel au télescope.

Au programme

Visite de la grande coupole.

Présentation guidée des constellations.

Observation du ciel au télescope. .

Chemin du Tunnel Aniane 34150 Hérault Occitanie
+33 7 68 73 69 00
contact@observatoire-aniane.com

English :

an evening at the astronomical observatory to observe the winter sky

