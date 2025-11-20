Soirée Pull Moche au Balcon des Dames Balcon des Dames Tonneins
Balcon des Dames 36, Cours de l’Yser Tonneins Lot-et-Garonne
Début : 2025-12-11
fin : 2025-12-11
2025-12-11
Soirée Pull de Noël, venez avec votre plus beau pull moche de Noël
Soirée Pull de Noël, venez avec votre plus beau pull moche de Noël et profitez de réductions sur les cocktails (sous conditions) et tirage au sort d’un bon d’achat.
Planches gourmandes disponibles sur place. .
Balcon des Dames 36, Cours de l’Yser Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 08 20 reservation@cotegaronne47.com
English : Soirée Pull Moche au Balcon des Dames
Christmas Sweater Party, come with your best ugly Christmas sweater
German : Soirée Pull Moche au Balcon des Dames
Weihnachtspullover-Party, bringen Sie Ihren schönsten hässlichen Weihnachtspullover mit
Italiano :
Serata di Natale in maglione, venite con il vostro miglior maglione natalizio
Espanol : Soirée Pull Moche au Balcon des Dames
Noche de jerseys navideños, ven con tu mejor jersey navideño feo
