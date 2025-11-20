Soirée Pull Moche au Balcon des Dames Balcon des Dames Tonneins

Soirée Pull Moche au Balcon des Dames

Balcon des Dames 36, Cours de l’Yser Tonneins Lot-et-Garonne

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-11

Soirée Pull de Noël, venez avec votre plus beau pull moche de Noël et profitez de réductions sur les cocktails (sous conditions) et tirage au sort d’un bon d’achat.

Planches gourmandes disponibles sur place. .

Balcon des Dames 36, Cours de l’Yser Tonneins 47400 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 19 08 08 20 reservation@cotegaronne47.com

English : Soirée Pull Moche au Balcon des Dames

Christmas Sweater Party, come with your best ugly Christmas sweater

German : Soirée Pull Moche au Balcon des Dames

Weihnachtspullover-Party, bringen Sie Ihren schönsten hässlichen Weihnachtspullover mit

Italiano :

Serata di Natale in maglione, venite con il vostro miglior maglione natalizio

Espanol : Soirée Pull Moche au Balcon des Dames

Noche de jerseys navideños, ven con tu mejor jersey navideño feo

