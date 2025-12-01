SOIRÉE PULL MOCHE DE NOËL Restaurant La Salamandre Florac Trois Rivières
Soirée spéciale Pulls Moches de Noël !
De 19h00 à 22h00, planches apéro, huîtres, et punch maison et élection du plus beau pull moche.
De 22h à 01h00 DJ fan de Mariah Carey
Osez le pull moche et remportez un verre et même un cadeau !
Envie de fêter Noël dans une ambiance fun et décomplexée ?
Le vendredi 19 Décembre, rejoignez-nous au restaurant-bar La Salamandre pour une soirée spéciale Pulls Moches de Noël !
De 19h00 à 22h00 , dégustez des planches apéro, huîtres, et du punch maison tout en participant à la mythique élection du plus beau pull moche.
De 22h à 01h00 place à la fête ! Le DJ fan de Mariah Carey sera à l’oeuvre.
Tu oses le pull moche ? Tu as un verre offert !
Tu es élu plus beau pull moche de Noël ? Tu repars avec un cadeau ! .
Restaurant La Salamandre 10 rue des marchés Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 31 63 12
English :
Special Christmas Ugly Sweater Party!
From 7:00 pm to 10:00 pm, aperitif platters, oysters, homemade punch and election of the most beautiful ugly sweater.
10pm to 1am: Mariah Carey fan DJ
Dare to wear an ugly sweater and win a drink and even a present!
