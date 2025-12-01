SOIRÉE PULL MOCHE DE NOËL Restaurant La Salamandre Florac Trois Rivières

SOIRÉE PULL MOCHE DE NOËL

Restaurant La Salamandre 10 rue des marchés Florac Trois Rivières Lozère

Tarif : – – EUR

Adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 19:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Soirée spéciale Pulls Moches de Noël !

De 19h00 à 22h00, planches apéro, huîtres, et punch maison et élection du plus beau pull moche.

De 22h à 01h00 DJ fan de Mariah Carey

Osez le pull moche et remportez un verre et même un cadeau !

Envie de fêter Noël dans une ambiance fun et décomplexée ?

Le vendredi 19 Décembre, rejoignez-nous au restaurant-bar La Salamandre pour une soirée spéciale Pulls Moches de Noël !

De 19h00 à 22h00 , dégustez des planches apéro, huîtres, et du punch maison tout en participant à la mythique élection du plus beau pull moche.

De 22h à 01h00 place à la fête ! Le DJ fan de Mariah Carey sera à l’oeuvre.

Tu oses le pull moche ? Tu as un verre offert !

Tu es élu plus beau pull moche de Noël ? Tu repars avec un cadeau ! .

Restaurant La Salamandre 10 rue des marchés Florac Trois Rivières 48400 Lozère Occitanie +33 4 66 31 63 12

English :

Special Christmas Ugly Sweater Party!

From 7:00 pm to 10:00 pm, aperitif platters, oysters, homemade punch and election of the most beautiful ugly sweater.

10pm to 1am: Mariah Carey fan DJ

Dare to wear an ugly sweater and win a drink and even a present!

L’événement SOIRÉE PULL MOCHE DE NOËL Florac Trois Rivières a été mis à jour le 2025-12-09 par 48-Agence d’Attractivité Touristique Gorges Causses Cévennes