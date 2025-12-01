Soirée pull moche de Noël V and B

3 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-11 19:00:00

fin : 2025-12-11

Date(s) :

2025-12-11

Envie de passer une bonne soirée? Enfilez vite votre pull moche de Noël pour cette soirée karaoké et Dj set! Dj Sam sera de la partie pour mettre l’ambiance.

.

3 avenue des Allobroges Romans-sur-Isère 26100 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 48 65 48 romanssurisere@vandb.fr

English :

Looking for a good time? Put on your ugly Christmas sweater for this evening of karaoke and DJ sets! Dj Sam will be on hand to set the mood.

L’événement Soirée pull moche de Noël V and B Romans-sur-Isère a été mis à jour le 2025-12-03 par Valence Romans Tourisme