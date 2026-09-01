Soirée Pulled Pork Montpon-Ménestérol
samedi 19 septembre 2026 · Montpon-Ménestérol
Informations pratiques
Montpon-Ménestérol
Soirée Pulled Pork
2d rue du Maréchal Joffre Montpon-Ménestérol Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-19 19:30:00
fin : 2026-09-19
Date(s) :
2026-09-19
Soirée Pulled Pork – Organisée par chez Ludo Les Pizzas de Papa à partir de 19h30 – 20 €/pers, 12 € pour les enfants, animation musicale avec Lib et Lul. devant la pizzeria au 2D rue du Maréchal Joffre sur réservation 06 51 41 55 22 .
2d rue du Maréchal Joffre Montpon-Ménestérol 24700 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 51 41 55 22
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English : Soirée Pulled Pork
L’événement Soirée Pulled Pork Montpon-Ménestérol a été mis à jour le 2026-09-07 par Vallée de l’Isle en Périgord
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