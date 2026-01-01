Soirée Puzzle Gaillefontaine

Soirée Puzzle

Salle polyvalante Gaillefontaine Seine-Maritime

Début : 2026-01-30 18:00:00

fin : 2026-01-30 23:30:00

A l’occasion de la journée mondiale du puzzle, l’EVS organise une soirée puzzles en partenariat avec la bibliothèque de Gaillefontaine !

Vous pouvez apporter votre repas ou de quoi grignoter, et vos plus beaux puzzles si vous voulez !

Vendredi 30 janvier de 18h à 23h30

à l’EVS (salle polyvalente de Gaillefontaine)

ouvert à tous gratuit .

Salle polyvalante Gaillefontaine 76870 Seine-Maritime Normandie +33 7 83 41 10 67 celine.lannel@ufcv.fr

