Soirée puzzle nature Ressourcerie Le Plant B Paris

Réalisez un puzzle en équipe dans le temps imparti !

Vous pouvez venir avec un puzzle à réaliser ensemble qui sera selon votre souhait donné ou non à la ressourcerie.

Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers au sein du tiers-lieu Bercy encore !

Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI

Prêts à relever le défi ? Forêts, fleurs, montagnes et merveilles naturelles vous attendent lors de notre grande soirée puzzle Nature ouverte à tous !

Le vendredi 21 novembre 2025

de 18h30 à 20h30

payant

1 place – Prix Libre

Cet soirée est proposée à tarif libre. Une boisson sera offerte.

Public enfants, jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2025-11-21T19:30:00+01:00

fin : 2025-11-21T21:30:00+01:00

Date(s) : 2025-11-21T18:30:00+02:00_2025-11-21T20:30:00+02:00

Ressourcerie Le Plant B 5 boulevard Poniatowski 75012 Paris

https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org