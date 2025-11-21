Soirée puzzle nature Ressourcerie Le Plant B Paris
Soirée puzzle nature Ressourcerie Le Plant B Paris vendredi 21 novembre 2025.
Réalisez un puzzle en équipe dans le temps imparti !
Vous pouvez venir avec un puzzle à réaliser ensemble qui sera selon votre souhait donné ou non à la ressourcerie.
Vous serez accueillis dans la chaleureuse boutique du Plant B, la Ressourcerie des jardiniers au sein du tiers-lieu Bercy encore !
Profitez-en pour nous apporter tout le matériel de jardin dont vous n’avez plus besoin : outils, pots, plantes, livres, gants ….! Ils trouveront ici une nouvelle vie ! MERCI
Prêts à relever le défi ? Forêts, fleurs, montagnes et merveilles naturelles vous attendent lors de notre grande soirée puzzle Nature ouverte à tous !
Le vendredi 21 novembre 2025
de 18h30 à 20h30
payant
1 place – Prix Libre
Cet soirée est proposée à tarif libre. Une boisson sera offerte.
Public enfants, jeunes et adultes.
Ressourcerie Le Plant B 5 boulevard Poniatowski 75012 Paris
https://leplantb.org/ +33650935201 hello@leplantb.org