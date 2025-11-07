Soirée pyjama à Chatulivre Bibliothèque Chatuzange-le-Goubet

Soirée pyjama à Chatulivre

Les longues soirées brumeuses et frissonnantes sont là… C’est au Moyen-Âge que vous avez rendez-vous donjons et châteaux, princesses et dragons, histoires hautes en couleurs ou ombres chinoises vous attendent pour une soirée pyjama riche en aventures !

Bibliothèque 14 place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 29 26 chatulivre@orange.fr

English :

The long, misty, shivering evenings are here? The Middle Ages are the place to be: dungeons and castles, princesses and dragons, colorful stories and shadow puppets await you for an adventurous sleepover!

German :

Die langen, nebligen und fröstelnden Abende sind da? Wir laden Sie ins Mittelalter ein: Verliese und Burgen, Prinzessinnen und Drachen, farbenfrohe Geschichten und Schattenspiele erwarten Sie zu einer abenteuerlichen Pyjamaparty!

Italiano :

Sono arrivate le lunghe serate nebbiose e fredde? Avete un appuntamento con il Medioevo: segrete e castelli, principesse e draghi, storie colorate e burattini vi aspettano per un avventuroso pigiama party!

Espanol :

Llegan las largas tardes de niebla y frío.. Tienes una cita con la Edad Media: mazmorras y castillos, princesas y dragones, cuentos de colores y sombras chinescas te esperan para una pijamada llena de aventuras

