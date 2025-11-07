Soirée pyjama à Chatulivre Bibliothèque Chatuzange-le-Goubet
Soirée pyjama à Chatulivre Bibliothèque Chatuzange-le-Goubet vendredi 7 novembre 2025.
Soirée pyjama à Chatulivre
Bibliothèque 14 place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-07 18:30:00
fin : 2025-11-07 20:30:00
Date(s) :
2025-11-07
Les longues soirées brumeuses et frissonnantes sont là… C’est au Moyen-Âge que vous avez rendez-vous donjons et châteaux, princesses et dragons, histoires hautes en couleurs ou ombres chinoises vous attendent pour une soirée pyjama riche en aventures !
.
Bibliothèque 14 place du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 29 26 chatulivre@orange.fr
English :
The long, misty, shivering evenings are here? The Middle Ages are the place to be: dungeons and castles, princesses and dragons, colorful stories and shadow puppets await you for an adventurous sleepover!
German :
Die langen, nebligen und fröstelnden Abende sind da? Wir laden Sie ins Mittelalter ein: Verliese und Burgen, Prinzessinnen und Drachen, farbenfrohe Geschichten und Schattenspiele erwarten Sie zu einer abenteuerlichen Pyjamaparty!
Italiano :
Sono arrivate le lunghe serate nebbiose e fredde? Avete un appuntamento con il Medioevo: segrete e castelli, principesse e draghi, storie colorate e burattini vi aspettano per un avventuroso pigiama party!
Espanol :
Llegan las largas tardes de niebla y frío.. Tienes una cita con la Edad Media: mazmorras y castillos, princesas y dragones, cuentos de colores y sombras chinescas te esperan para una pijamada llena de aventuras
L’événement Soirée pyjama à Chatulivre Chatuzange-le-Goubet a été mis à jour le 2025-10-28 par Valence Romans Tourisme