Soirée pyjama à la bibliothèque Bibliothèque Chatulivre Chatuzange-le-Goubet

Soirée pyjama à la bibliothèque

Bibliothèque Chatulivre 14 rue du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet Drôme

Au mois de mars, votre bibliothèque vous invite à un grand saut dans le passé puisque nous mettrons nos animations pour les enfants … à l’heure préhistorique !!!

Bibliothèque Chatulivre 14 rue du 19 Mars 1962 Chatuzange-le-Goubet 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes chatulivre@orange.fr

English :

In March, your library invites you to take a leap into the past as we put our children’s activities on prehistoric time!

