Soirée pyjama à la Bibliothèque Salle des fêtes Peyrins

Soirée pyjama à la Bibliothèque

Salle des fêtes 195 le Village Peyrins Drôme

Début : 2025-12-09 20:00:00

La Biblio de Peyrins organise une soirée pyjama à la salle des fêtes. La Cie les Indéformidables sera au sur place pour animer la soirée, petite collation servie ensuite.

Salle des fêtes 195 le Village Peyrins 26380 Drôme

English :

The Biblio de Peyrins is organizing a pyjama evening in the village hall. The Cie les Indéformidables will be on hand to entertain the evening, and a light snack will be served afterwards.

