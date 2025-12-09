Soirée pyjama à la Bibliothèque Salle des fêtes Peyrins
Soirée pyjama à la Bibliothèque
Salle des fêtes 195 le Village Peyrins Drôme
Début : 2025-12-09 20:00:00
fin : 2025-12-09
2025-12-09
La Biblio de Peyrins organise une soirée pyjama à la salle des fêtes. La Cie les Indéformidables sera au sur place pour animer la soirée, petite collation servie ensuite.
Salle des fêtes 195 le Village Peyrins 26380 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes bibliotheque@peyrins.fr
English :
The Biblio de Peyrins is organizing a pyjama evening in the village hall. The Cie les Indéformidables will be on hand to entertain the evening, and a light snack will be served afterwards.
