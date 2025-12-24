Soirée pyjama à la médiathèque, Médiathèque Mespaul

Soirée pyjama à la médiathèque

Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-23 18:00:00

fin : 2026-01-23 19:00:00

Date(s) :

2026-01-23

Dans le cadre Des Nuits de la Lecture et dans une ambiance cocooning, bien installés sur des coussins moelleux, petits et grands pourront s’émerveiller et rêver au rythme d’histoires du soir et autres contes pour se préparer à une douce nuit.

Alors mettez votre plus beau pyjama, prenez votre doudou et rejoignez nous pour cette soirée pleine de douceur.

Ouvert à tous. .

Médiathèque 55 rue de la Mairie Mespaul 29420 Finistère Bretagne +33 2 98 61 59 79

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Soirée pyjama à la médiathèque

L’événement Soirée pyjama à la médiathèque Mespaul a été mis à jour le 2025-12-24 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX