Soirée pyjama Médiathèque L’Alpha Angoulême

Soirée pyjama
Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente
Début : 2025-11-21 18:00:00
fin : 2025-11-21 19:00:00
2025-11-21 2025-11-28
Le principe ? Enfilez vos pyjamas et vos chaussons, prenez doudous, couettes et oreillers, et venez écouter des histoires dans le noir…
Sur inscription.
English :
How does it work? Put on your pyjamas and slippers, grab your cuddly toys, comforters and pillows, and come and listen to stories in the dark?
Registration required.
German :
Das Prinzip? Ziehen Sie Ihre Pyjamas und Hausschuhe an, nehmen Sie Kuscheltiere, Decken und Kissen mit und hören Sie sich Geschichten im Dunkeln an?
Anmeldung erforderlich.
Italiano :
Come funziona? Mettete il pigiama e le pantofole, prendete i vostri peluche, piumini e cuscini e venite ad ascoltare le storie al buio?
Iscrizione obbligatoria.
Espanol :
¿Cómo funciona? Ponte el pijama y las zapatillas, coge tus peluches, edredones y almohadas, y ven a escuchar cuentos a oscuras?
Es necesario inscribirse.
