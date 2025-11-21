Soirée pyjama Médiathèque L’Alpha Angoulême

Soirée pyjama

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-21 18:00:00

fin : 2025-11-21 19:00:00

Date(s) :

2025-11-21 2025-11-28

Le principe ? Enfilez vos pyjamas et vos chaussons, prenez doudous, couettes et oreillers, et venez écouter des histoires dans le noir…



Sur inscription.

.

Médiathèque L’Alpha 1 rue Coulomb Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 94 56 00

English :

How does it work? Put on your pyjamas and slippers, grab your cuddly toys, comforters and pillows, and come and listen to stories in the dark?



Registration required.

German :

Das Prinzip? Ziehen Sie Ihre Pyjamas und Hausschuhe an, nehmen Sie Kuscheltiere, Decken und Kissen mit und hören Sie sich Geschichten im Dunkeln an?



Anmeldung erforderlich.

Italiano :

Come funziona? Mettete il pigiama e le pantofole, prendete i vostri peluche, piumini e cuscini e venite ad ascoltare le storie al buio?



Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

¿Cómo funciona? Ponte el pijama y las zapatillas, coge tus peluches, edredones y almohadas, y ven a escuchar cuentos a oscuras?



Es necesario inscribirse.

L’événement Soirée pyjama Angoulême a été mis à jour le 2025-09-27 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême