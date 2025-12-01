Soirée pyjama au cinéma Cinéma Agora Châteaulin
Cinéma Agora 5 Place de la Résistance Châteaulin Finistère
Début : 2025-12-19 20:30:00
La projection de Panique à Noël se déroulera le vendredi 19 décembre à 20h30 au Cinéma Agora.
Pour cette soirée pyjama, les doudous sont également invités à se joindre à l’événement.
Les tarifs sont les suivants 6,50 €, 5,50 € et 4 €. La prévente est possible à chaque séance précédente, et il est également possible de réserver en ligne sur cinema-chateaulin.fr.
Il ne reste plus qu’à préparer son pyjama et son doudou pour passer une soirée magique ! .
