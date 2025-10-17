Soirée pyjama au cinéma Gabby et la maison magique Le film 4 Cinémas Theatre Vernon

Soirée pyjama au cinéma Gabby et la maison magique Le film

4 Cinémas Theatre 1 place de Paris Vernon Eure

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17

2025-10-17

Venez passer une soirée cosy avec Gabby et la maison magique Le film ! Un moment chaleureux où musique et douceur seront au rendez-vous.

Enfilez votre plus beau pyjama, apportez votre doudou et installez-vous confortablement pour une soirée unique.

Synopsis

Gabby part pour une virée en voiture avec sa grand-mère Gigi vers la ville imaginaire de Chat Francisco. Mais lorsque sa précieuse maison de poupée tombe entre les mains de Véra, une femme excentrique dangereusement obsédée par les chats, Gabby va partir à l’aventure, cette fois dans le monde réel, afin de récupérer ses Gabby Chats et sauver leur maison avant qu’il ne soit trop tard. .

English : Soirée pyjama au cinéma Gabby et la maison magique Le film

