Soirée pyjama au cinéma Le Kerfany Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer

Soirée pyjama au cinéma Le Kerfany Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer vendredi 4 juillet 2025.

Soirée pyjama au cinéma Le Kerfany

Cinéma le Kerfany 13, rue des moulins Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-04 20:30:00

fin : 2025-07-04 22:30:00

Date(s) :

2025-07-04

Venez découvrir le film d’animation « Elio » De Madeline Sharafian, Domee Shiet Adrian Molina au Kerfany où pyjamas, doudous, couvertures et oreillers sont les bienvenus.

Des petits cadeaux seront offerts par tirage au sort avant le film.

Synopsis Depuis toujours, l’humanité lève les yeux vers les étoiles en quête de réponses… et cette fois, l’univers a répondu ! Elio, un garçon de 11 ans rêveur et passionné d’espace, peine à trouver sa place sur Terre.

Mais sa vie bascule lorsqu’il est mystérieusement téléporté dans le Communiverse — une organisation intergalactique rassemblant des représentants (aussi étranges que fascinants) de galaxies lointaines. Pris par erreur pour l’ambassadeur officiel de la Terre, il se retrouve propulsé au cœur d’une mission aussi périlleuse qu’extraordinaire. Heureusement, il pourra compter sur Glordon, un extraterrestre aussi loufoque qu’attachant, et sur sa tante Olga, qui veille sur lui depuis la Terre.

Au cours de cette aventure hors du commun, Elio devra prouver qu’il est le digne représentant des humains tout en découvrant qui il est vraiment et où se trouve sa place. .

Cinéma le Kerfany 13, rue des moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 65 88

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Soirée pyjama au cinéma Le Kerfany Moëlan-sur-Mer a été mis à jour le 2025-06-27 par OT QUIMPERLE LES RIAS