Soirée pyjama au cinéma le Kerfany Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17 22:30:00

2025-10-17

Pyjamas, doudous, couvertures et oreillers sont les bienvenus.

Venez découvrir en avant-première

ARCO

A partir de 8 ans

22 octobre 2025 en salle | 1h 28min | Animation, Aventure, Science Fiction

De Ugo Bienvenu

Synopsis

En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d’une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. C’est Arco. Il vient d’un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l’aider par tous les moyens à rentrer chez lui. .

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 65 88

