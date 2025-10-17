Soirée pyjama au cinéma le Kerfany Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer
Pyjamas, doudous, couvertures et oreillers sont les bienvenus.
Venez découvrir en avant-première
ARCO
A partir de 8 ans
22 octobre 2025 en salle | 1h 28min | Animation, Aventure, Science Fiction
De Ugo Bienvenu
Synopsis
En 2075, une petite fille de 10 ans, Iris, voit un mystérieux garçon vêtu d’une combinaison arc-en-ciel tomber du ciel. C’est Arco. Il vient d’un futur lointain et idyllique où voyager dans le temps est possible. Iris le recueille et va l’aider par tous les moyens à rentrer chez lui. .
Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 65 88
