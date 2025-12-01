Soirée pyjama au cinéma le Kerfany Cinéma le Kerfany Moëlan-sur-Mer

Soirée pyjama au cinéma le Kerfany

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:30:00

fin : 2025-12-19 22:30:00

Date(s) :

2025-12-19

Pyjamas, doudous, couverture, oreillers … sont les bienvenus !

Cadeaux offerts par tirage au sort.

Venez découvrir Zootopie 2

26 novembre 2025 en salle | 1h 48min | Animation, Aventure, Comédie, Famille

De Byron Howard, Jared Bush

Tout public

ZOOTOPIE 2 permettra de retrouver le savoureux duo de choc formé par les jeunes policiers Judy Hopps et Nick Wilde, qui, après avoir résolu la plus grande affaire criminelle de l’histoire de Zootopie, découvrent que leur collaboration n’est pas aussi solide qu’ils le pensaient lorsque le chef Bogo leur ordonne de participer à un programme de thérapie réservé aux coéquipiers en crise. Leur partenariat sera même soumis à rude épreuve lorsqu’ils devront éclaircir sous couverture et dans des quartiers inconnus de la ville un nouveau mystère et s’engager sur la piste sinueuse d’un serpent venimeux fraîchement arrivé dans la cité animale… .

Cinéma le Kerfany 13 Rue des Moulins Moëlan-sur-Mer 29350 Finistère Bretagne +33 2 98 39 65 88

