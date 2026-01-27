Soirée Pyjama Au menu ce soir ! Place de la Victoire Yssingeaux

Soirée Pyjama Au menu ce soir !

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux Haute-Loire

Début : 2026-02-19 19:00:00

fin : 2026-02-19

2026-02-19

LECTURE THÉÂTRALISÉE 4/8 ans. Au menu histoires de cuisine, soupes de mots et recettes de grand-mères. Dress-code venez avec votre plus beau pyjama ! Sur réservation par téléphone au 04 71 65 79 25

Place de la Victoire Médiathèque La Grenette Yssingeaux 43200 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 65 79 25 mediationculturelle@yssingeaux.fr

English :

THEATRICAL READING 4/8 years. On the menu: cooking stories, word soups and grandma’s recipes. Dress code: come in your best pyjamas! Book by phone 04 71 65 79 25

