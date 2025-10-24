Soirée pyjama avec Hopper et le secret de la marmotte Cinéma le Saleys Salies-de-Béarn
Soirée pyjama avec Hopper et le secret de la marmotte
Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 4.5 – 4.5 – 4.5 EUR
Début : 2025-10-24
fin : 2025-10-24
2025-10-24
Nouvelle soirée pyjama annoncée ! Venez avec les doudous, vêtu de votre plus beau pyjama, vos enfants, les amis de vos enfants, vos petits-enfants…
20h activités et surprises.
20h30 projection du dessin animé Hopper et le secret de la marmotte . .
Cinéma le Saleys 6 avenue du Maréchal Leclerc Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 65 05 37 lesaleys@orange.fr
