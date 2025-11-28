Soirée pyjama Médiathèque Cany-Barville
Soirée pyjama Médiathèque Cany-Barville vendredi 28 novembre 2025.
Médiathèque 10 route de Barville Cany-Barville Seine-Maritime
Début : 2025-11-28 18:30:00
A 18h30 , venez écouter des histoires des lectures à la médiathèque les semailles , en pyjama avec votre coussin, doudou & compagnie
Pour les 3 à 6 ans, gratuit, ouvert à tous. .
Médiathèque 10 route de Barville Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 24 13 mediatheque@cany-barville.fr
English : Soirée pyjama
