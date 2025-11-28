Soirée pyjama Médiathèque Cany-Barville

Soirée pyjama

Médiathèque 10 route de Barville Cany-Barville Seine-Maritime

Début : 2025-11-28 18:30:00

fin : 2025-11-28

A 18h30 , venez écouter des histoires des lectures à la médiathèque les semailles , en pyjama avec votre coussin, doudou & compagnie

Pour les 3 à 6 ans, gratuit, ouvert à tous. .

Médiathèque 10 route de Barville Cany-Barville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 57 24 13 mediatheque@cany-barville.fr

