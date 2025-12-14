SOIRÉE PYJAMA Ceyras
SOIRÉE PYJAMA Ceyras vendredi 23 janvier 2026.
SOIRÉE PYJAMA
Rue de la Cambalade Ceyras Hérault
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-23
fin : 2026-01-23
Date(s) :
2026-01-23
Enfile ton pyjama, prends ton oreiller, ton doudou, ta famille, tes amis… et viens écouter et lire des histoires à la bibliothèque.
Enfile ton pyjama, prends ton oreiller, ton doudou, ta famille, tes amis… et viens écouter et lire des histoires à la bibliothèque.
Dès 6 ans .
Rue de la Cambalade Ceyras 34800 Hérault Occitanie +33 4 67 96 09 61
English :
Put on your pyjamas, take your pillow, your cuddly toy, your family, your friends? and come and listen to and read stories in the library.
L’événement SOIRÉE PYJAMA Ceyras a été mis à jour le 2025-12-12 par 34 OT DU CLERMONTAIS