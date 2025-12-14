SOIRÉE PYJAMA Ceyras

SOIRÉE PYJAMA

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-23

2026-01-23

Enfile ton pyjama, prends ton oreiller, ton doudou, ta famille, tes amis… et viens écouter et lire des histoires à la bibliothèque.

Dès 6 ans .

English :

Put on your pyjamas, take your pillow, your cuddly toy, your family, your friends? and come and listen to and read stories in the library.

