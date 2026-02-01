Soirée Pyjama chez Kidoom Kidoom Châlons Châlons-en-Champagne

Soirée Pyjama chez Kidoom

Kidoom Châlons 4 Rue Michel Ménard Châlons-en-Champagne Marne

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Tarif enfant

Début : 2026-02-13 19:00:00

fin : 2026-02-13 22:00:00

2026-02-13

Tout public

Chers Parents, préparez-vous pour une Soirée Relaxante à l’occasion de la Saint-Valentin pendant que vos enfants s’amusent à la Soirée Pyjama Kidoom !

Pourquoi c’est génial pour vous, les parents ?

Une Soirée de Liberté Profitez de quelques heures de tranquillité pour vous détendre, sortir ou simplement profiter d’un moment de calme à la maison.

Sérénité Soyez rassurés en sachant que vos enfants s’amusent dans un environnement sûr et encadré par notre équipe attentionnée.

Bonheur pour vos Enfants Ils vivront une soirée pleine de rires et de créativité, tout en créant des souvenirs avec de nouveaux amis.

Au programme pour vos enfants

– Défis Amusants en Pyjama Des jeux et activités conçus pour les divertir et les engager.

– Activités Créatives Des ateliers pour stimuler leur imagination et leur créativité.

– Buffet Délicieux Un assortiment de friandises sucrées et salées pour régaler leurs papilles.

Cette soirée pyjama est spécialement conçue pour les enfants de 6 ans et plus, et c’est une occasion parfaite pour eux de s’amuser et pour vous de profiter d’une pause bien méritée.

Réservez dès maintenant pour garantir une place à votre enfant pour cette soirée pyjama inoubliable. Nous avons hâte de leur offrir une expérience fantastique pendant que vous vous détendez ! .

English : Soirée Pyjama chez Kidoom

