Soirée Pyjama Bibliothèque de Clérieux, 110, impasse de l’Industrie Clérieux

Bibliothèque de Clérieux, 110, impasse de l'Industrie

2026-02-27 18:30:00

fin : 2026-02-27

2026-02-27

Animation Soirée Pyjama, gratuit sans réseration

Pour enfants à partir de 2 ans et plus, Contes, lectures, Jeux, Pulzzes, Peluches sur le cochon.

Bibliothèque de Clérieux, 110, impasse de l'Industrie, Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 86 55 82 56 bibliothequeclerieux@gmail.com

Animation Pyjama Evening, free without reseration

For children aged 2 and over, storytelling, readings, games, Pulzzes, plush toys about pigs.

