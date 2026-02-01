Soirée Pyjama Bibliothèque de Clérieux, 110, impasse de l’Industrie Clérieux
Soirée Pyjama Bibliothèque de Clérieux, 110, impasse de l’Industrie Clérieux vendredi 27 février 2026.
Soirée Pyjama
Bibliothèque de Clérieux, 110, impasse de l’Industrie 110, Impasse de L’industrie Clérieux Drôme
Début : 2026-02-27 18:30:00
fin : 2026-02-27
2026-02-27
Animation Soirée Pyjama, gratuit sans réseration
Pour enfants à partir de 2 ans et plus, Contes, lectures, Jeux, Pulzzes, Peluches sur le cochon.
Bibliothèque de Clérieux, 110, impasse de l’Industrie 110, Impasse de L’industrie Clérieux 26260 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 9 86 55 82 56 bibliothequeclerieux@gmail.com
English :
Animation Pyjama Evening, free without reseration
For children aged 2 and over, storytelling, readings, games, Pulzzes, plush toys about pigs.
