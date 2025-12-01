Soirée pyjama, des histoires et au lit ! Saint-Trojan-les-Bains
Place de la résistance Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime
Début : 2025-12-16 18:00:00
fin : 2025-12-16
2025-12-16
Venez écouter des histoires magiques sur des tapis de contes et laissez-vous emporter dans des aventures fantastiques.
Place de la résistance Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 53 69
English : Sleepover, stories and bed!
Come and listen to magical stories on storytelling carpets, and let yourself be carried away by fantastic adventures.
German : Pyjamaabend, Geschichten und ab ins Bett!
Hören Sie magische Geschichten auf Märchenteppichen und lassen Sie sich in fantastische Abenteuer entführen.
Italiano :
Venite ad ascoltare storie magiche su tappeti narrativi e lasciatevi trasportare in avventure fantastiche.
Espanol : Pijamada, cuentos y ¡a la cama!
Venga a escuchar historias mágicas sobre alfombras de cuentos y déjese llevar por fantásticas aventuras.
