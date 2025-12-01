Soirée pyjama, des histoires et au lit ! Saint-Trojan-les-Bains

Soirée pyjama, des histoires et au lit !

Place de la résistance Saint-Trojan-les-Bains Charente-Maritime

Début : 2025-12-16 18:00:00

fin : 2025-12-16

Date(s) :

2025-12-16

Venez écouter des histoires magiques sur des tapis de contes et laissez-vous emporter dans des aventures fantastiques.

Place de la résistance Saint-Trojan-les-Bains 17370 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 36 53 69

English : Sleepover, stories and bed!

Come and listen to magical stories on storytelling carpets, and let yourself be carried away by fantastic adventures.

German : Pyjamaabend, Geschichten und ab ins Bett!

Hören Sie magische Geschichten auf Märchenteppichen und lassen Sie sich in fantastische Abenteuer entführen.

Italiano :

Venite ad ascoltare storie magiche su tappeti narrativi e lasciatevi trasportare in avventure fantastiche.

Espanol : Pijamada, cuentos y ¡a la cama!

Venga a escuchar historias mágicas sobre alfombras de cuentos y déjese llevar por fantásticas aventuras.

