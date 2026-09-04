Soirée pyjama d’Halloween Bibliothèque Hambye
vendredi 30 octobre 2026 · Bibliothèque · Hambye
Informations pratiques
Hambye
Soirée pyjama d’Halloween
Bibliothèque 4 Rue Louis d’Estouteville Hambye Manche
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 18:00:00
fin : 2026-10-30
Date(s) :
2026-10-30
Soirée pyjama d’Halloween à la bibliothèque d’Hambye.
Participez à la soirée pyjama pour écouter les histoires de la bibliothèque, avec son pyjama, son doudou ou son déguisement préféré !
Dès 3 ans. .
Bibliothèque 4 Rue Louis d’Estouteville Hambye 50450 Manche Normandie +33 2 33 50 64 78
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English : Soirée pyjama d’Halloween
L’événement Soirée pyjama d’Halloween Hambye a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme
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