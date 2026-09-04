Soirée pyjama d’Halloween Bibliothèque Hambye

Informations pratiques

Hambye

Soirée pyjama d’Halloween

Bibliothèque 4 Rue Louis d’Estouteville Hambye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-30 18:00:00

fin : 2026-10-30

Date(s) :

2026-10-30

Soirée pyjama d’Halloween à la bibliothèque d’Hambye.

Participez à la soirée pyjama pour écouter les histoires de la bibliothèque, avec son pyjama, son doudou ou son déguisement préféré !

Dès 3 ans. .

Bibliothèque 4 Rue Louis d’Estouteville Hambye 50450 Manche Normandie +33 2 33 50 64 78

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English : Soirée pyjama d’Halloween

L’événement Soirée pyjama d’Halloween Hambye a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme