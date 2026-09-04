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Soirée pyjama d’Halloween Bibliothèque Hambye

vendredi 30 octobre 2026 · Bibliothèque · Hambye

Soirée pyjama d’Halloween Bibliothèque Hambye

Informations pratiques

Début
vendredi 30 octobre 2026
Fin
vendredi 30 octobre 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Bibliothèque
Adresse
4 Rue Louis d'Estouteville
Ville
50450 Hambye
Département
Manche
Tarif

Hambye

Soirée pyjama d’Halloween

Bibliothèque 4 Rue Louis d’Estouteville Hambye Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-30 18:00:00
fin : 2026-10-30

Date(s) :
2026-10-30

Soirée pyjama d’Halloween à la bibliothèque d’Hambye.
Participez à la soirée pyjama pour écouter les histoires de la bibliothèque, avec son pyjama, son doudou ou son déguisement préféré !
Dès 3 ans.   .

Bibliothèque 4 Rue Louis d’Estouteville Hambye 50450 Manche Normandie +33 2 33 50 64 78 

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English : Soirée pyjama d’Halloween

L’événement Soirée pyjama d’Halloween Hambye a été mis à jour le 2026-09-04 par Coutances Tourisme

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