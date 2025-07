SOIRÉE PYJAMA-DOUDOU AVEC LA COMPAGNIE PROCESS CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Saint-Gaudens

Chaussettes rigolotes et chaussons ridicules autorisés !

Atelier partagé parent-enfant de 0 à 5 ans.

Un soir au centre d’art, en pyjama avec un doudou, c’est inédit ! Avec Marielle Hocdet et Matthieu Cottin, chorégraphes et danseurs de la compagnie Process, ce sera extra-ordinaire à n’en pas douter ! Le duo proposera un temps suspendu entre danse et arts plastiques.

Dans le cadre des dispositifs Été culturel et Quartiers d’été 2025. .

CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 15 93 mediation.chapelle-st-jacques@orange.fr

English :

Funny socks and ridiculous booties allowed!

German :

Lustige Socken und lächerliche Hausschuhe erlaubt!

Italiano :

Sono ammessi calzini divertenti e scarpette ridicole!

Espanol :

Se admiten calcetines divertidos y patucos ridículos

