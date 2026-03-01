SOIRÉE PYJAMA-DOUDOU CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Saint-Gaudens

SOIRÉE PYJAMA-DOUDOU

CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens Haute-Garonne

Début : 2026-03-19 18:00:00

fin : 2026-03-19 19:00:00

Date(s) :

2026-03-19

Le centre d’art contemporain vous accueille pour une visite quelque peu spéciale !

Visiter une exposition en pyjama, chaussettes et doudou, pourquoi pas ? Avant les rituels du soir à la maison, avant la tombée de la nuit, venez profiter d’un moment suspendu en famille.

Sofie Olleval, éducatrice de jeunes enfants et plasticienne, vous accompagne pour une balade douce et sensorielle, semée de surprises, de sons, d’histoires… Entouré·es des œuvres, le chemin se fera, à quatre pattes, à petits ou grands pas, entre arbres géants, arcs-en-ciel et petite ponette rose bonbon !

Ouvert à tous·tes, jauge limitée, sur réservation. .

CHAPELLE SAINT-JACQUES CENTRE D’ART CONTEMPORAIN Avenue du Maréchal Foch Saint-Gaudens 31800 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 00 15 93 mediation@lachapelle-saint-jacques.com

