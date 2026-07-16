SOIRÉE PYJAMA : EN AVANT LA MUSIQUE !, Médiathèque communautaire Jacques Prévert, Denain

Informations pratiques

SOIRÉE PYJAMA : EN AVANT LA MUSIQUE ! Vendredi 2 octobre, 19h00 Médiathèque communautaire Jacques Prévert Nord

Limité à 40 personnes (adultes et enfants confondus)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Fin : 2026-10-02T19:00:00+02:00 – 2026-10-02T21:00:00+02:00

Dans le cadre de Biblis en folie. Nous t’invitons à une soirée pyjama pleine de rythme et de bonne humeur ! Au programme : de jolies histoires, une ambiance musicale entraînante, des danses et des chansons pour s’amuser tous ensemble. Enfile ton pyjama, prends ton doudou préféré et viens accompagné de papa, maman, papy ou mamie … On t’attend pour une soirée inoubliable !

Enfants de 5 à 10 ans, accompagnés de leurs parents.

Médiathèque communautaire Jacques Prévert 146 rue de Villars 59220 Denain Denain 59220 Nord Hauts-de-France 03 27 32 56 00 https://mediatheques.agglo-porteduhainaut.fr/ [{« type »: « phone », « value »: « 03 27 32 56 00 »}] Située face au théâtre municipal, la médiathèque Jacques Prévert a été inaugurée en septembre 2000 et vous accueille dans un bâtiment spacieux de 2 200 m². C’est un lieu privilégié d’échanges, de culture, d’information et de loisirs, ouvert à toutes et tous.

Avec sur place des services spécifiques : Fab Lab, grainothèque, Fonds Facile A Lire et Mots & Merveilles (association de lutte contre l’illettrisme). Accès piéton : Accès par la rue de Villars (face au théâtre)

Accès en bus : Arrêt Espace Villars. En tramway : ligne T1. En bus : lignes 4, 15, 16, 17, 18, 101, 106, 107

Accès en voiture : A2 Valenciennes/Paris, sortie n° 18 « Denain-Centre ». Suivre la D40, puis la D955 direction Denain-centre.

Biblis en folie 2026

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