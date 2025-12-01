Soirée pyjama et contes de Noël Médiathèque Ty Koulm Plougoulm

Soirée pyjama et contes de Noël

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-19 20:00:00

fin : 2025-12-19

Date(s) :

2025-12-19

Enfile ton pyjama et plongeons dans l’univers des histoires de Noël …

Tout public. Entrée libre. .

Médiathèque Ty Koulm 105 Lieu-dit Le Bourg Plougoulm 29250 Finistère Bretagne +33 2 98 29 81 14

English :

L’événement Soirée pyjama et contes de Noël Plougoulm a été mis à jour le 2025-11-27 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX